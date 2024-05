Nordkorea scheitert mit Start militärischen Aufklärungssatelliten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montagabend im angekündigten Zeitraum einen militärischen Aufklärungssatelliten gestartet, jedoch ist der Versuch gescheitert.Gegen 22.44 Uhr erfasste der Vereinigte Generalstab in Seoul die Flugbahn eines vermutlich von Nordkorea in Richtung Westmeer gestarteten militärischen Aufklärungssatelliten.Etwa zwei Minuten später, um 22.46 Uhr, wurde eine Reihe von Trümmern im nordkoreanischen Meer entdeckt, so der Vereinigte Generalstab. Es wird angenommen, dass das Projektil in der Luft explodierte.Nordkorea bestätigte den fehlgeschlagenen Satellitenstart etwa eineinhalb Stunden später, gegen 00.30 Uhr am Dienstag.Am Montag hatte Nordkorea die japanische Regierung über den Start eines militärischen Aufklärungssatelliten zwischen Montag und dem 4. Juni informiert.