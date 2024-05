USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart und warnen vor Isolierung

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas jüngsten Raketenstart verurteilt.Mit dem Start am Montag sei gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen worden. Man wolle ein starkes Signal an das aufsässige Regime senden, dass solche Aktivitäten dessen Isolierung lediglich verschärfen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums der Nachrichtenagentur Yonhap auf Anfrage.Die für Nordkorea zuständige hohe Beamtin Jung Pak berate sich wegen des Raketenstarts eng mit ihren Amtskollegen in Südkorea und Japan.Mit der internationalen Gemeinschaft werde weiterhin eng zusammengearbeitet, um das starke Signal auszusenden, dass Nordkoreas Aktionen lediglich dessen Isolierung verschärfen und Stabilität und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel untergraben, sagte der Sprecher weiter.Die USA würden allen Staaten eindringlich raten, unrechtmäßige Programme Nordkoreas für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen zu verurteilen. Das Versprechen zur Verteidigung der Republik Koreas und Japans bleibe eisern, hieß es weiter.Nordkorea hatte am Montagabend einen Spionagesatelliten gestartet, die Weltraumrakete sei aber nach dem Start explodiert, wie das Land später selbst mitteilte.