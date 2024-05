Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate zu Staatsbesuch in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ist am heutigen Dienstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch nach Südkorea gereist.Es ist der erste Besuch eines Präsidenten der VAE in Südkorea.Da es sich um den ersten Staatsbesuch handele, werde der Präsident mit größter Höflichkeit empfangen, sagte der Erste stellvertretende Direktor für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Kim Tae-hyo, am vergangenen Donnerstag.Präsident Yoon Suk Yeol wird am Dienstag zu einem Dinner mit dem Präsidenten der VAE zusammenkommen.Am Mittwoch findet eine offizielle Begrüßungszeremonie statt. Dabei ist ein Überflug der Kunstflugstaffel „Black Eagles“ der Luftwaffe geplant.Im Anschluss werden beide Präsidenten zu einem Spitzentreffen zusammenkommen. Besprochen werden Kooperationsmöglichkeiten in vier Bereichen – traditionelle und saubere Energiequellen, friedliche Nuklearenergie, Wirtschaft und Investitionen sowie Verteidigung und Verteidigungstechnologie.