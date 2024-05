Kultur YouTube Fanfest Korea findet im Juni in Incheon statt

Die Stadt Incheon und Google veranstalten gemeinsam das „YouTube Fanfest Korea 2024“.



Dieses findet am 29. und 30. Juni in der Paradise City in Incheon statt.



Das YouTube Fanfest ist eine Veranstaltung für eine direkte Kommunikation und den Austausch zwischen Schöpfern und Fans. Die Veranstaltung wird in Südkorea erstmals seit 2018 offline abgehalten.



Zum diesjährigen Fanfest werden rund 4.000 Menschen erwartet, darunter die Rekordzahl von etwa 25 Schöpferteams.



Für Fans weltweit wird die Veranstaltung auf dem offiziellen YouTube-Kanal live gestreamt.