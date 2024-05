Hotel auf Brücke über Han-Fluss präsentiert

Photo : YONHAP News

Das erste Hotel auf einer Flussbrücke in Südkorea ist am Dienstag präsentiert worden.Die Stadt Seoul hielt am Dienstagvormittag eine globale PR-Veranstaltung im Hotel „Sky Suite, Hangang Bridge, Seoul“ auf der Hangang-Brücke über dem Han-Fluss ab.Daran nahmen unter anderem Bürgermeister Oh Se-hoon und der Chief Business Officer (CBO) von Airbnb Inc., Dave Stephenson, teil.Ein Café am oberen Teil der Hangang-Brücke im Bezirk Yongsan wurde zu einem Hotel umgestaltet. Die Stadtverwaltung und Airbnb hatten dies gemeinsam geplant und umgesetzt.Das Hotel verfügt über ein einziges 144,13 Quadratmeter großes Gästezimmer, das aus einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, einem Badezimmer und einer Kochnische besteht. Bis zu vier Personen können dort einchecken.Große Fenster im Schlafzimmer ermöglichen einen atemberaubenden Blick auf den Han-Fluss.Das Hotel wird am 16. Juli formell eröffnet, Buchungen sind ab 1. Juli über Airbnb möglich.