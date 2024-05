Über 200 von Nordkorea verschickte Ballons in Südkorea gefunden

Photo : YONHAP News

Mehr als 200 offenbar von Nordkorea verschickte Ballons sind in Südkorea gefunden worden.Nach Angaben einer militärischen Quelle am Mittwoch wurden etwa 150 dieser Ballons in Seoul und an der Grenze entdeckt.Daran hing in manchen Fällen eine Tüte, in der sich offenbar Kot befindet, hieß es. Das Militär prüft derzeit, ob auch gegen Südkorea gerichtete Propagandaflugblätter verschickt wurden.Nordkorea hatte am 26. Mai gedroht, gegen die anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen von Bürgergruppen in Südkorea vorzugehen. Es würden bald Abfälle und Dreck über den südkoreanischen Grenzgebieten und im rückwärtigen Gebiet verstreut.Nordkorea hatte bereits 2016 Ballons über die Grenze geschickt, an denen Beutel mit Dreck befestigt waren.