Die Jahresversammlung koreanischer Geschäftsleute aus aller Welt findet im Oktober in Österreich statt.Die erste Beratung zur Unterstützung der Zusammenkunft wurde am Dienstag (Ortszeit) in Wien vom südkoreanischen Botschafter in Österreich, Ham Sang-wook, veranstaltet. Versammelt waren etwa 20 Vertreter der Regierung, von Wirtschaftsverbänden und Organisationen von Auslandskoreanern. Darunter war auch Park Jong-bum, Vorsitzender des Weltverbandes von Vereinigungen koreanischer Geschäftsleute im Ausland, World OKTA.Die Versammlung findet dieses Jahr zum 28. Mal statt und zum ersten Mal in Europa. 1.200 im Ausland tätige koreanische Einkäufer, die World OKTA angehören, werden dabei mit Vertretern kleiner und mittlerer Unternehmen und lokaler Regierungen in Südkorea zusammenkommen. Die Veranstaltung soll mit etwa 3.000 Teilnehmern, einschließlich Einkäufern in Österreich, im bisher größten Umfang abgehalten werden.Der Botschafter versprach, dass die Botschaft in Kooperation mit den zuständigen Institutionen, darunter die Behörde zur Handels- und Investitionsförderung KOTRA, für eine erfolgreiche Austragung bei allen Vorgängen, von der Planung über die Vorbereitung bis zur Durchführung, größtmögliche Unterstützung anbieten werde.