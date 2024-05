Gewerkschaft von Samsung Electronics ruft zu erstem Streik der Firmengeschichte auf

Photo : YONHAP News

Eine Gewerkschaft von Samsung Electronics hat zum ersten Streik seit der Unternehmensgründung aufgerufen.Die National Samsung Electronics Union (NSEC), die größte Gewerkschaft des Elektronikriesen, kündigte am Mittwoch an, die Arbeit niederlegen zu wollen.Die Unternehmensleitung und die Gewerkschaft haben seit Januar Tarifverhandlungen geführt, konnten ihre Differenzen aber nicht abbauen.Die NSEC zählt derzeit etwa 28.000 Mitglieder. Das entspricht 22 Prozent der gesamten Belegschaft von rund 125.000 Personen. Eine massive Arbeitslegung von gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern wird Samsung angesichts der gerade einsetzenden Erholung voraussichtlich einen Rückschlag bereiten.Die Gewerkschaft will nicht sofort in einen Generalstreik treten, sondern zunächst vor allem durch die Beanspruchung des Jahresurlaubs kollektiv handeln.