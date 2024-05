Bericht: Mineralien und Energie aussichtsreichster Kooperationsbereich für Korea und Afrika

Photo : KBS News

Die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Afrika im Mineralien- und Energiesektor ist laut einer Prognose vielversprechend.Das schrieb das Institut für Internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht über die Förderung der Wirtschaftskooperation zwischen Korea und Afrika.Am 4. und 5. Juni findet der Korea-Afrika-Gipfel statt, das erste multilaterale Gipfeltreffen Südkoreas mit afrikanischen Staaten. Dazu werden Delegationen aus mindestens 45 Ländern erwartet.In dem Bericht werden Mineralien und Energie als vorrangigster und aussichtsreichster Bereich für die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Afrika genannt.Südkorea war letztes Jahr bei seiner Versorgung mit Industriemineralien zu etwa 95 Prozent auf Importe angewiesen. Südkorea könne sich durch die Beteiligung am Aufbau von Raffinerie- und Verhüttungsanlagen in Afrika sowie an multilateralen Konsultationsgremien zur Ressourcenentwicklung Mineralien auf noch stabilere Weise sichern, heißt es.Für Afrika werde die Kooperation die Gelegenheit bieten, das Ökosystem im Bergbau über die Förderung von Mineralien hinaus auf eine höhere Wertschöpfungsstufe zu bringen und damit eine Grundlage für die wirtschaftliche Selbständigkeit zu schaffen. Damit biete sich für beide Seiten eine Win-win-Situation, so der Bericht.