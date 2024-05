Rekordzahl an Einträgen für Seoul International Drama Awards

Photo : YONHAP News

Für die diesjährige Auflage der Seoul International Drama Awards sind so viele Produktionen wie nie zuvor eingereicht worden.Das Organisationskomitee teilte am Mittwoch mit, dass insgesamt 346 Beiträge aus 48 Ländern eingegangen seien.Dieses Jahr reichten Irak, Lettland und Bosnien-Herzegowina zum ersten Mal Produktionen ein. Erstmals seit fünf Jahren werden alle Kontinente vertreten sein.In der internationalen Wettbewerbskategorie stehen unter anderem die Netflix-Serie „3 Body Problem“, die erste Fernsehserie von Regisseur Wong Kar-wai „Blossoms“ und „Berlin“.In der Kategorie koreanischer Serien konkurrieren unter anderem „Moving“ von Disney+, „Queen of Tears“ von Studio Dragon und „A Killer Paradox“ von Netflix.Die Seoul International Drama Awards wurden 2006 ins Leben gerufen. Dieses Jahr findet die Veranstaltung vom 25. bis 27. September statt und wird vom Kulturministerium, der Stadt Seoul und KBS gesponsert.