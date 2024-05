Nordkorea testet erneut ballistische Raketen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mehrere ballistische Kurzstreckenraketen getestet.Der südkoreanische Generalstab teilte mit, dass Nordkorea um 6.14 Uhr am Donnerstag von Sunan, einem Stadtteil der Hauptstadt Pjöngjang, aus mehr als zehn Flugkörper abgefeuert habe. Diese würden als ballistische Kurzstreckenraketen vermutet. Sie seien nach einem etwa 350 Kilometer langen Flug ins Ostmeer gestürzt. Die Details würden noch ermittelt, hieß es.Nordkorea hatte am vergangenen Montag einen militärischen Aufklärungssatelliten gestartet, der wenig später in der Luft explodierte. Am Dienstag wurden in mehreren Landesteilen Südkoreas mehr als 200 Ballons entdeckt, die offenbar aus Nordkorea geschickt wurden. An den Ballons hingen mit Müll gefüllte Tüten.