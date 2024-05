UN-Sicherheitsrat berät am Freitag über Nordkoreas Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat berät am Freitag (Ortszeit) bei einem formellen Treffen über das Vorgehen nach dem jüngsten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea.Das teilte ein Mitarbeiter der südkoreanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen am Mittwoch (Ortszeit) mit.Nordkorea hatte am Montagabend in Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan einen militärischen Spionagesatelliten gestartet. Der Versuch scheiterte jedoch, das Projektil explodierte in der Luft.UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte unterdessen den Start scharf. Jeder Start mittels ballistischer Raketentechnologie durch Nordkorea stehe im Widerspruch zu den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, sagte er.