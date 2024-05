Südkorea und VAE unterzeichnen Absichtserklärung über Kooperation im Kulturbereich

Photo : KBS News

Die Kulturministerien Südkoreas und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ein Memorandum of Understanding (MoU) über die Zusammenarbeit im Kulturbereich unterzeichnet.Wie das südkoreanische Kulturministerium am Donnerstag bekannt gab, sei die Unterzeichnung am Mittwoch anlässlich des Spitzentreffens zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem Präsidenten der VAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in Seoul erfolgt.Beide Länder werden auf der Grundlage der Absichtserklärung den Austausch und die Zusammenarbeit im Kulturbereich ausbauen.Das südkoreanische Kulturministerium veranstaltet im November in der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, das koreanische Kulturfestival „Korea Season“. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit den dortigen Organisationen Abu Dhabi Music & Arts Foundation und Abu Dhabi Cultural Foundation organisiert.Das Ausstellungszentrum „KOREA 360“ zur Vorstellung koreanischer Konsumgüter sowie Kulturinhalte wird im Dezember in Dubai eröffnet. Dort ist zudem im November die „K-Tourism Roadshow“ geplant.