Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben angesichts des Starts ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea am Donnerstag Kooperationsmöglichkeiten erörtert.Laut dem südkoreanischen Außenministerium führte Lee Jun-il, Generaldirektor für die Politik der koreanischen Halbinsel, ein trilaterales Telefongespräch mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Jung Pak und Yukiya Hamamoto. Sie hätten ihre Einschätzungen zum Raketenstart Nordkoreas ausgetauscht.Die drei Beamten verurteilten, dass der Start ballistischer Raketen durch Nordkorea einen eindeutigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Dies bedrohe ernsthaft Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft.Lee erklärte, dass Nordkorea in letzter Zeit neben dem Raketenstart verschiedene Provokationen wie das Verschicken von Müll-Ballons nach Südkorea und GPS-Störungen verübt habe. Südkorea werde sich auf verschiedene mögliche Provokationen durch Nordkorea gründlich vorbereiten und entschlossen dagegen vorgehen.