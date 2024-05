48 Staaten nehmen am Korea-Afrika-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Vertreter von 48 Staaten werden am Korea-Afrika-Gipfel am 4. und 5. Juni teilnehmen.Von den 55 afrikanischen Staaten hätten 48 die Einladung zu dem Gipfel unter Vorsitz von Präsident Yoon Suk Yeol angenommen, teilte der stellvertretende Direktor des Büros für nationale Sicherheit, Kim Tae-hyo, am Donnerstag mit.Unter den Teilnehmern befänden sich Staatsoberhäupter von 25 Staaten, darunter Könige und Präsidenten. Sie würden am Rande des Gipfels mit Präsident Yoon zu bilateralen Spitzengesprächen zusammenkommen.Am 5. Juni findet außerdem der Koreanisch-Afrikanische Unternehmergipfel statt. Gastgeber ist das Ministerium für Handel, Industrie und Energie. Organisator ist der Koreanische Verband für Internationalen Handel (KITA).Nach Angaben des Präsidialamtes handelt es sich um die größte bilaterale Zusammenkunft seit dem Amtsantritt des Präsidenten vor etwas mehr als zwei Jahren. Es sei außerdem die erste Gipfelkonferenz mit afrikanischen Staaten, die Südkorea ausrichtet.