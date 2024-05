USA haben keine Pläne zur Verlegung von Atomwaffen auf koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Die USA haben keine Pläne, Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel zu stationieren.Das sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse. Damit antwortete er auf die Frage zur Position Moskaus, dass es zusätzliche Maßnahmen für seine nukleare Abschreckung ergreifen könnte, sollte Washington Raketen im indopazifischen Raum stationieren.Patel betonte, man dürfe nicht vergessen, dass es Russland sei, das mit dem Einsatz und der Stationierung von Nuklearwaffen drohe.Der russische Außenminister Sergei Lawrow hatte in einem Interview mit RIA Novosti gesagt, Russland könnte zusätzliche Schritte im Bereich der nuklearen Abschreckung unternehmen, sollten die USA in Europa und Asien-Pazifik bodengestützte Kurz- und Mittelstrecken stationieren.Nach der Erklärung über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel durch den damaligen südkoreanischen Präsidenten Roh Tae-woo im Jahr 1991 wurden alle taktischen Atomwaffen des US-Militärs in Korea von der koreanischen Halbinsel abgezogen.