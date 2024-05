Nordkorea kritisiert Flug von US-Aufklärer über koreanischer Halbinsel

Photo : KBS News

Nordkorea hat den jüngsten Flug eines US-Aufklärers über der koreanischen Halbinsel scharf kritisiert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA schrieb am Freitag in einem Kommentar, dass eine in Japan gestartete RC-135U Combat Sent der US-Luftwaffe am Mittwoch einen gegen Nordkorea gerichteten Spionageflug absolviert habe. Sie warnte, dass ein unkluges Handeln zu einer unvorhersehbaren Katastrophe führen würde.KCNA behauptete auch, dass verschiedene Aufklärungsressourcen der Luftwaffen der USA und Südkoreas fast rund um die Uhr im Einsatz seien. Damit würden die Souveränität und die Sicherheit Nordkoreas erheblich verletzt.Dies zeige deutlich, dass Maßnahmen für eine bessere Selbstverteidigung für den Schutz der nationalen Souveränität und der Sicherheitsinteressen unerlässlich seien, hieß es weiter.Laut Informationen verfügt die US-Luftwaffe über lediglich zwei RC-135U. Am Mittwoch, als von Nordkorea verschickte Müll-Ballons in Südkorea gefunden wurden, überflog eine RC-135U die Hauptstadtregion und Gewässer vor der Westküste Südkoreas.