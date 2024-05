Präsidenten Südkoreas und Sierra Leones führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Freitag in Seoul mit dem Präsidenten von Sierra Leone, Julius Maada Bio, Gespräche geführt.Bio war zur Teilnahme am Korea-Afrika-Gipfel nach Südkorea gekommen.Anlässlich des Spitzentreffens unterzeichneten beide Länder ein Memorandum of Understanding über ein Rahmenwerk zur Handels- und Investitionsförderung (TIPF).Vereinbart wurden auch die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität und der Ernährungssicherheit in Sierra Leone. Hierfür wird Südkorea über sein Projekt „K-Ricebelt“ die Verbesserung von Reissorten, die Verteilung von Saatgut und technische Ausbildung unterstützen.Beide Präsidenten verständigten sich zudem darauf, dass beide Länder als nichtständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat für die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen und in der nordkoreanischen Nuklearfrage stärker zusammenarbeiten werden.Der Korea-Afrika-Gipfel findet am 4. und 5. Juni statt. Am ersten multilateralen Gipfeltreffen Südkoreas mit Afrika werden voraussichtlich 48 Länder teilnehmen. Yoon kommt anlässlich des Gipfels zu bilateralen Spitzengesprächen mit seinen Kollegen aus etwa 25 Ländern zusammen.