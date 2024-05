0,48 Prozent der Eigenheime in Südkorea im Besitz von Ausländern

Photo : KBS News

0,48 Prozent der Eigenheime in Südkorea sind im Besitz ausländischer Staatsbürger.Laut den am Freitag vom Landministerium präsentierten Statistiken zu Grundstücken und Wohnimmobilien im Besitz von Ausländern besitzen Ausländer mit Stand Ende 2023 91.453 Eigenheime in Südkorea. Das entspricht 0,48 Prozent der 18,95 Millionen Eigenheime im Land.Die Zahl ist verglichen mit der letzten Untersuchung im Juni 2023 um 4.230 gestiegen.Unter den ausländischen Wohnungsbesitzern machen chinesische Staatsangehörige mit 55 Prozent (50.328 Eigenheime) den größten Anteil aus.Dahinter folgen US-Amerikaner mit 22,9 Prozent. Kanadier machen mit 6.089 Eigenheimen 6,7 Prozent aus.Die Grundstücksfläche im Besitz von Ausländern erreichte Ende 2023 0,62 Prozent der Gesamtfläche Südkoreas. Die größte Gruppe stellen dabei US-Amerikaner mit 53,3 Prozent Anteil.