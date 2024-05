Nordkorea hält in Anwesenheit von Kim Jong-un Schießübung mit Mehrfachraketenwerfern ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut seinen Staatsmedien am Donnerstag zur Machtdemonstration mit supergroßen Mehrfachraketenwerfern geschossen.Die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte Fotos von der Schießübung. Machthaber Kim Jong-un habe die Übung persönlich angeordnet und vor Ort beaufsichtigt.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte zuvor mitgeteilt, dass Nordkorea am Donnerstag gegen 6.14 Uhr mehr als zehn als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Flugkörper in Richtung Ostmeer abgefeuert habe.Kim sagte, die Schießübung werde als Gelegenheit dienen, den Feinden deutlich zu zeigen, welche Konsequenzen im Falle einer Provokation Nordkoreas drohten.Nordkorea hat außerdem am Freitag den dritten Tag in Folge vor der Westküste Störangriffe gegen GPS-Signale verübt.Nach Angaben des südkoreanischen Militärs seien Militäroperationen davon zwar unbeeinträchtigt geblieben. Laut anderen Berichten liegen jedoch Meldungen über Fehler im Navigationssystem von Passagierschiffen und Fischkuttern vor.