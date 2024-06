Photo : YONHAP News

Nordkorea will zunächst keine Müll-Ballons mehr schicken.Sollte jedoch Südkorea wieder Flugblätter über die Grenze schicken, würden die Aktionen fortgesetzt.Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag mit. Verteidigungsminister Kim Kang-il sagte demnach, dass zunächst kein Müll mittels Ballons mehr abgeworfen werde. Nach seinen Angaben seien zwischen Dienstagabend und Sonntagmorgen unter Verwendung von 3.500 Ballons insgesamt 15 Tonnen Müll nach Südkorea geschickt worden.Der Norden habe die Südkoreaner ausreichend spüren lassen, wie unschön es sich anfühle und wie viel Mühe es koste, den Müll einzusammeln.Es habe sich ausschließlich um eine Reaktion auf Flugblätter aus Südkorea gehandelt.Sollten südkoreanische Aktivisten erneut Propaganda-Material mittels Ballons in den Norden fliegen lassen, werde das Verschicken von Müll-Ballons fortgesetzt. Es würde dann die hundertfache Menge der im Norden gefundenen Flugblätter verschickt, wurde der Minister zitiert.Nach Angaben von Südkoreas Vereinigtem Generalstab wurden mit Stand 13 Uhr am Sonntag rund 720 Ballons aus dem Norden in verschiedenen Gebieten des Landes entdeckt. Drei Tage vorher seien rund 260 Ballons gefunden worden.