Südkorea, USA und Japan rufen „Freedom Edge“-Übung ins Leben

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan werden in diesem Sommer eine neue trilaterale Multi-Domain-Übung namens „Freedom Edge“ ins Leben rufen.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium trafen Minister Shin Won-sik und seine amerikanischen und japanischen Amtskollegen, Lloyd Austin und Minoru Kihara, die Einigung bei ihrem Treffen am Rande des Shangri-La-Dialogs am Sonntag in Singapur.Die Übung Freedom Edge wird in verschiedenen Bereichen, darunter Luft, See, Weltraum und Cyberspace, gleichzeitig abgehalten.Die Bezeichnung leitet sich von den bilateralen Übungen der USA mit Südkorea und Japan, „Freedom Shield“ und „Keen Edge“, ab.Die drei Länder hatten sich beim Dreiergipfel im vergangenen August darauf verständigt, regelmäßig trilaterale Multi-Domain-Übungen abzuhalten. Daraufhin wurden Pläne bei Treffen auf den jeweiligen Ebenen konkretisiert.Außerdem vereinbarten sie, binnen Jahresfrist einen trilateralen Rahmen für die Sicherheitskooperation zu schaffen, um ihre Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich zu institutionalisieren.