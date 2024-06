Yoon führt vor Korea-Afrika-Gipfel Gespräche mit afrikanischen Staatschefs

Photo : KBS

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Sonntag vor dem Korea-Afrika-Gipfel eine Reihe von Gipfelgesprächen mit den Staatschefs afrikanischer Länder geführt.Präsident Yoon kam mit der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan zu bilateralen Gesprächen im Präsidialamt zusammen. Bei dem Treffen wurde ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit bei der stabilen Versorgung mit kritischen Mineralien unterzeichnet.Yoon äußerte die Hoffnung, dass beide Länder möglichst bald ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen abschließen werden. Die tansanische Präsidentin wünschte sich, dass mehr südkoreanische Unternehmen an den Entwicklungsprojekten ihres Landes beteiligt werden.Präsident Yoon veranstaltete am Sonntag auch ein Abendessen für den äthiopischen Präsidenten Abiy Ahmed Ali, um die bilaterale Zusammenarbeit zu erörtern.Der Korea-Afrika-Gipfel findet am 4. und 5. Juni statt. Am ersten multilateralen Gipfeltreffen Südkoreas mit Afrika werden 48 Länder teilnehmen. Yoon kommt anlässlich des Gipfels zu bilateralen Spitzengesprächen mit seinen Kollegen aus etwa 25 Ländern zusammen.