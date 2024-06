Präsident Yoon macht mögliches großes Öl- und Gasvorkommen vor Küste Pohangs bekannt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat bekannt gemacht, dass es möglicherweise vor der südöstlichen Stadt Pohang enorme Öl- und Gasvorkommen gibt.Es lägen Analyseergebnisse vor, dass dort sehr wahrscheinlich bis zu 14 Milliarden Barrel Erdöl und Erdgas lagern, sagte Yoon am Montag vor der Presse.Das entspreche mehr als dem 300-Fachen des Umfangs des Gasfeldes im Ostmeer des Landes, das Ende der 1990er Jahre entdeckt wurde. Das geschätzte Ölvorkommen reichte für die nationale Versorgung für mehr als vier Jahre. Dies sei mehr als das Vorkommen in Guyana von elf Milliarden Barrel, was als das größte Ölförderprojekt dieses Jahrhunderts bewertet werde.Yoon kündigte an, dass es Explorationsbohrungen geben werde, um festzustellen, ob dort tatsächlich Öl und Gas vorhanden sind und wenn ja, wie viel. Er habe heute den Plan des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie für Explorationsbohrungen gebilligt, hieß es.