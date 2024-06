Yoon: Südkorea will Grundlage für Mineralienkooperation mit Afrika schaffen

Photo : YONHAP News

Südkorea will anlässlich des anstehenden Korea-Afrika-Gipfels eine Grundlage für eine umfassende Zusammenarbeit mit Afrika im Bereich kritischer Mineralien schaffen.Das sagte Präsident Yoon Suk Yeol in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf den für Dienstag und Mittwoch in Südkorea vorgesehenen Gipfel. Laut Yoon sollte die Kooperation den Informationsaustausch, die technologische Zusammenarbeit und gemeinsame Erkundungen umfassen.Südkorea sei führend bei der Hightech-Produktion, sei jedoch bei über 95 Prozent seiner Versorgung mit Rohmineralien auf Importe angewiesen, sagte er.Er wies darauf hin, dass der Handel mit Afrika lediglich 1,9 Prozent Anteil am gesamten Handel Südkoreas ausmache. Er sicherte eine aktive Unterstützung für den Austausch zwischen Unternehmen Südkoreas und Afrikas zu, um den bilateralen Handel zu fördern.Yoon sagte auch, dass sich Südkorea in nur einem halben Jahrhundert von einem Entwicklungsland zu einem Industrieland entwickelt habe. Südkorea könne seine in diesem Prozess gemachte Erfahrung an Afrika weitergeben.Als mögliche Kooperationsprojekte mit Afrika nannte Yoon den Infrastrukturaufbau, Systeme für intelligente Städte und die Erstellung von Masterplänen.