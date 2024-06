Nordkorea schickte am Samstag erneut Müll-Ballons

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Samstag erneut Ballons mit Müll über die Grenze nach Südkorea geschickt.Seit Samstagabend sind unter anderem in der Hauptstadtregion Meldungen über Müll-Ballons eingegangen. Am Sonntag wurden auch in den Regionen Chungcheong und Nord-Gyeongsang Abfall-Ballons gefunden.Vertreter der zuständigen Behörden, darunter auch des Heeres, sammelten die Ballons und die angehängte Nutzlast ein.Diesmal stellte das Militär etwa 720 Ballons fest, was fast dem Dreifachen der Zahl der am Dienstag geschickten und in Südkorea gefundenen Ballons von rund 260 entspricht.Nach Angaben der Streitkräfte wird in Vorbereitung auf weitere Müll-Ballons aus Nordkorea die Wachsamkeit verschärft.