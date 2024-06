Schwimmer Hwang Sun-woo und Lee Ju-ho gewinnen Goldmedaillen bei Mare Nostrum in Monaco

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei einem Wettkampf der Mare Nostrum Swim Tour zwei Goldmedaillen gewonnen.Bei der dritten Runde der Mare Nostrum Tour 2024 in Monaco schlug Hwang im Finale über 200 Meter Freistil der Männer am Sonntag (Ortszeit) nach 1:46,23 Minuten an.Am Vortag siegte Hwang mit der Zeit von 47,91 Sekunden über 100 Meter Freistil.Lee Ju-ho gewann über 200 Meter Rücken der Männer das zweite Mal in Folge die Goldmedaille. Er schlug im Finale nach 1:56,40 Minuten an und siegte vor dem Griechen Apostolos Christou (1:57,62 Minuten).