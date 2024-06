Südkorea richtet seinen ersten Gipfel mit Afrika aus

Photo : YONHAP News

Südkorea richtet am Dienstag seinen ersten Gipfel mit afrikanischen Staaten aus.Am Montag lud Yoon die Vertreter von 48 afrikanischen Staaten zur Begrüßung zu einem Abendessen in einem Hotel in Seoul ein.Er betonte dabei, dass Südkorea gemeinsam mit Afrika gedeihen könne, indem es seine im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung gemachten Erfahrungen teilt.Am Montag kam Yoon außerdem mit Staats- und Regierungschefs von zehn afrikanischen Staaten, darunter Mosambik und Elfenbeinküste, zu bilateralen Gesprächen zusammen.Die wichtigste Sitzung des ersten Korea-Afrika-Gipfels findet heute im Anschluss an eine Eröffnungszeremonie statt. Zentrale Themen sind Stabilität in Lieferketten sowie Handel und Investitionen.Präsident Yoon will die Ergebnisse der Beratungen gemeinsam mit dem mauretanischen Präsidenten Mohamed Ould Ghazouani, dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, verkünden.Der zweitägige Gipfel geht morgen nach einem Unternehmergipfel zu Ende. Daran werden Spitzenvertreter der Industrie aus Südkorea und Afrika teilnehmen.