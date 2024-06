Südkorea übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag den monatlich rotierenden Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen.Der Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, sagte am Montag, dass der Weltsicherheitsrat Mitte des Monats ein Treffen zur Menschenrechtslage in Nordkorea abhalten wird.Der Botschafter stellte bei einer Pressekonferenz den Plan zur Erklärung des „Arbeitsprogramms“ vor. Dieses umfasst Pläne des UN-Sicherheitsrates für Sitzungen und andere Veranstaltungen im Juni.Nach Angaben der UN-Zentrale fand am Montagmorgen eine informelle Sitzung des Sicherheitsrats unter Hwangs Vorsitz statt.Bei der Pressekonferenz im Anschluss betonte der Diplomat, dass das Gremium als Reaktion auf mögliche Provokationen Nordkoreas zur Einberufung einer Sitzung bereit sei. Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zählten zu den Kerninteressen des Landes.Südkorea übernimmt als nichtständiges Mitglied erstmals seit Mai 2014 wieder den Vorsitz des UN-Organs.