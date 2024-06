US-Außenministerium kritisiert Nordkoreas Ballon-Aktionen als „ekelhafte Taktik“

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat das jüngste Verschicken von Müll-Ballons durch Nordkorea über die Grenze nach Südkorea als „ekelhafte Taktik“ kritisiert.Dies sei unverantwortlich und kindisch, sagte Ministeriumssprecher Matthew Miller am Montag (Ortszeit) vor der Presse hinsichtlich der nordkoreanischen Ballon-Aktionen.Er verurteilte die Aktionen und forderte Nordkorea zu deren Stopp auf.Auf die Frage, ob China mit den Ballon-Aktionen in Verbindung stehen könnte, sagte Miller, er habe von keiner Einschätzung gehört, die auf eine Beteiligung Chinas hindeute.Die stellvertretende Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, hatte am vergangenen Donnerstag gesagt, die USA hätten nicht vor, als Vergeltung Ballons mit Müll nach Nordkorea zu schicken.Am selben Tag hatte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, gesagt, die USA betrachteten jede Art von Flugobjekten als destabilisierend und provokativ. Die USA würden weiterhin eng mit Südkorea und Japan beraten, wie man dagegen vorgehen könne.