Verbraucherpreise steigen im Mai um 2,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea hat den zweiten Monat in Folge die Drei-Prozent-Marke unterschritten.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag stieg der Verbraucherpreisindex im Mai gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent.Während sich der Preisanstieg bei Erdölprodukten und verarbeiteten Lebensmitteln beschleunigte, fiel die Teuerungsrate bei Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten geringer aus als im Vormonat.Äpfel verteuerten sich um 80,4 Prozent, Tomaten um 37,8 Prozent. Bei Birnen wurde die Rekord-Teuerung von 126,3 Prozent verbucht.Erdölprodukte verteuerten sich aufgrund der gestiegenen globalen Ölpreise um 3,1 Prozent. Das entspricht dem stärksten Anstieg seit Januar letzten Jahres, als der Preisanstieg 4,1 Prozent betragen hatte.Die Kerninflation, für deren Berechnung Güter mit stark schwankenden Preisen nicht berücksichtigt werden, stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent.Der Preisindex für Güter des täglichen Bedarfs legte im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent zu.