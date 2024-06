Präsident Yoon ruft zu gemeinsamem Wachstum Koreas und Afrikas auf

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Bereitschaft Südkoreas bekundet, gemeinsam mit Afrika für Wohlstand zu sorgen.Die Republik Korea wolle durch eine Win-Win-Partnerschaft mit Afrika gemeinsam Wohlstand schaffen, sagte Yoon in seiner Eröffnungsrede beim Korea-Afrika-Gipfel 2024 am Dienstag.Er wies auf das Thema des Gipfels „Die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten“ hin und sagte, dass dies das Leitprinzip der koreanisch-afrikanischen Kooperation sein werde. Die erste der drei Richtungen für die gemeinsame Zukunftsgestaltung sei „gemeinsames Wachstum“. Hierfür müsse man institutionelle Grundlagen für einen reibungslosen Austausch und die Zusammenarbeit festigen, sagte Yoon.Er betonte auch die Bedeutung der „Nachhaltigkeit“ und machte auf Krisen wie die Ernährungskrise als Folge des Klimawandels, globale Pandemien und Störungen der Lieferketten aufmerksam. Sollten Korea und Afrika ihre Stärken gut bündeln und nachhaltige Lösungen finden, könnten sie globale Herausforderungen und Krisen gemeinsam bewältigen.Abschließend forderte er, eine starke Partnerschaft zu verwirklichen. Die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft hätten in der Vergangenheit einen langen Weg zurückgelegt, um die Freiheit Südkoreas zu wahren. Derzeit trügen die südkoreanischen Truppeneinheiten Cheonghae und Hanbit jeweils in den Gewässern vor Somalia und in Südsudan zur Wahrung von Frieden und Sicherheit in Afrika bei.Zu dem zweitägigen Gipfel kamen Staats- und Regierungschefs sowie Delegationen aus 48 afrikanischen Ländern nach Südkorea.