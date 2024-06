Kultur 15 Filme in neu eingeführter internationaler Wettbewerbssektion für KI-Filme beim BIFAN

Beim Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) ist dieses Jahr erstmals eine internationale Wettbewerbssektion für KI-Filme eingeführt worden.



Nach Angaben des Auswahlkomitees des Filmfestivals am Dienstag stehen 15 Produktionen fest, die in der neuen Sektion gezeigt werden.



Dazu zählen vier koreanische Filme, darunter „One More Pumpkin“ von Regisseur Hansl von Kwon.



Die neue Sektion ist für Produktionen gedacht, für die in den Bereichen Drehbuch, Audio oder Video mindestens eine KI-Technologie eingesetzt wurde. Dabei werden die Qualität des Films, dessen künstlerischer Wert, die Originalität sowie der Grad der KI-Nutzung bewertet.



Die 28. Auflage des BIFAN findet vom 4. bis 14. Juli in Bucheon, westlich von Seoul, statt.