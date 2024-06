IAEA: Kangson-Komplex ähnelt Urananreicherungsanlage in Yongbyon

Photo : YONHAP News

Der Kangson-Komplex in Nordkorea weist nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ähnliche Eigenschaften wie die Urananreicherungsanlage im Atomkomplex Yongbyon auf.Das sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi zum Auftakt eines regelmäßigen Treffens des Gouverneursrats am Montag (Ortszeit) in Wien.Der Kangson-Komplex habe infrastrukturelle Gemeinsamkeiten mit der Urananreicherungsanlage in Yongbyon, sagte er.Im Nuklearkomplex Yongbyon sei ein periodisches Ablassen von Kühlwasser beobachtet worden, das mit dem Betrieb des experimentellen Leichtwasserreaktors in Einklang stehe. Auch habe es immer wieder Anzeichen für den Betrieb des Fünf-Megawatt-Reaktors und für den Betrieb von Zentrifugen in der Anreicherungsanlage gegeben, hieß es.Der Kangson-Komplex am Stadtrand von Pjöngjang wird seit langem von US-Geheimdiensten als geheime Nuklearanlage eingestuft. Vermutungen zufolge handelt es sich um eine weitere Urananreicherungsanlage zur Produktion waffenfähigen Nuklearmaterials, zusätzlich zu der Anlage in Yongbyon.