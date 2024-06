Südkorea und USA halten nächsten Montag drittes Treffen der Nuklearen Beratungsgruppe ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden am kommenden Montag in Seoul das dritte Treffen ihrer Nuklearen Beratungsgruppe (NCG) abhalten.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul werden der stellvertretende Verteidigungsminister für Politik, Cho Chang-rae, und Vipin Narang, leitender Beamter für Weltraumpolitik im US-Verteidigungsministerium, das Treffen leiten. Daran werden Vertreter der Nationalen Sicherheitsräte, der Behörden für Verteidigung und Diplomatie, der Geheimdienste und der Armeen beider Länder teilnehmen.Beide Seiten werden die Fortschritte in den vergangenen zwölf Monaten hinsichtlich der Verfahren des Informationsaustauschs und nuklearer Beratungen in Krisen- und Notfällen überprüfen. Auch werden Pläne für die Zukunft erörtert.Das Treffen findet in einer Zeit statt, in der Nordkorea zu neuen Formen der Provokation greift. Kürzlich versuchte Nordkorea, wieder einen militärischen Aufklärungssatelliten zu starten, und schickte Müll-Ballons nach Südkorea. Daher richtet sich große Aufmerksamkeit darauf, welche Maßnahmen Seoul und Washington zur Stärkung der erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea ausarbeiten werden.Die NCG, Nuclear Consultative Group, dient zur Diskussion zwischen Südkorea und den USA über Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung. Die Gruppe wurde anlässlich des 70. Jubiläums des bilateralen Bündnisses nach einer Einigung beim Spitzentreffen im April letzten Jahres in Washington ins Leben gerufen.