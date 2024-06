Verteidigungsministerium will militärische Aktivitäten an Grenze ohne Einschränkungen wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium will alle bisher durch das innerkoreanische Militärabkommen eingeschränkt gewesenen militärischen Aktivitäten entlang der militärischen Demarkationslinie und auf den nordwestlichen Inseln wieder aufnehmen.Das kündigte das Ministerium am Dienstag an. Die Regierung habe beschlossen, das Militärabkommen vom 19. September auszusetzen, damit die militärischen Aktivitäten zum Schutz des Lebens und des Vermögens der Bürger nicht mehr eingeschränkt würden, hieß es.Die Regierung beschloss am Dienstag die Aussetzung aller Artikel des 2018 unterzeichneten Militärabkommens, nachdem das Kabinett dies verabschiedet und Präsident Yoon Suk Yeol dies genehmigt hatte.Das Militärabkommen sei abgeschlossen worden, um militärische Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea abzubauen und Vertrauen aufzubauen. Nordkorea habe jedoch seitdem absichtlich und wiederholt dagegen verstoßen und Provokationen verübt, so das Ministerium.Nach dem gescheiterten Start eines sogenannten militärischen Aufklärungssatelliten am 27. Mai habe Nordkorea mit GPS-Störungen und Müll-Ballons die Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger erheblich gefährdet und auch Vermögensschäden verursacht, kritisierte das Ressort.Sollte Nordkorea weitere Provokationen wagen, werde das südkoreanische Militär auf der Grundlage der festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA Nordkorea dafür resolut bestrafen, warnte das Verteidigungsministerium.