Korea-Afrika-Infrastrukturforum findet morgen statt

Am Rande des Korea-Afrika-Gipfels findet am Mittwoch in Seoul das Korea-Afrika-Infrastrukturforum 2024 statt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass Informationsveranstaltungen und hochrangige Treffen auf dem Programm stünden. Hochrangige Vertreter afrikanischer Länder im Bereich Infrastruktur würden daran teilnehmen, darunter die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan, Ruandas Infrastrukturminister und Kenias Minister für Straßen und Verkehr.Durch geschäftliche Treffen soll sich die Gelegenheit für koreanische Unternehmen bieten, Informationen über Infrastrukturprojekte in afrikanischen Staaten auszutauschen, an denen sie sich beteiligen möchten.Nach weiteren Angaben wird der Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr, Park Sang-woo, dabei auch bilaterale Gespräche mit Amtskollegen aus Afrika führen und bilaterale Kooperationsmöglichkeiten im Infrastrukturbereich erörtern. Mit Ruanda werde Südkorea ein Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Smart City, Infrastruktur und Mobilität unterzeichnen, hieß es.