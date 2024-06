Präsident Yoon gibt gemeinsame Erklärung zum Korea-Afrika-Gipfel ab

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat nach dem Abschluss des Korea-Afrika-Gipfels 2024 mit dem mauretanischen Präsidenten Mohamed Ould Ghazouani eine gemeinsame Erklärung abgegeben.Das Thema des Gipfels lautete „Die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten“. Dabei ging es vor allem um die Ziele „gemeinsames Wachstum“, „Nachhaltigkeit“ und „Solidarität“.Zu diesem Zweck wurden sechs Schwerpunktbereiche für die Zusammenarbeit ausgewählt. Diese sind Handel und Investitionen, öffentliche Entwicklungshilfe, Infrastruktur, digitale Transformation, Reaktion auf globale Herausforderungen sowie Frieden und Sicherheit.Südkorea und die afrikanischen Länder riefen ein Beratungsgremium ins Leben, um über Lieferketten für wichtige Mineralien zu sprechen. Außerdem sollen südkoreanische Unternehmen verstärkt an großen Infrastrukturprojekten wie Bau von Straßen, Schienen und Häfen beteiligt werden.Darüber hinaus will Südkorea die öffentliche Entwicklungshilfe bis 2030 auf 10 Milliarden Dollar erhöhen und 14 Milliarden Dollar für die Exportfinanzierung bereitstellen.Mit Blick auf die Frage der koreanischen Halbinsel bekräftigten sie ihr Engagement für die vollständige Umsetzung aller UN-Resolutionen. Sie einigten sich auch auf eine Beteiligung an den internationalen Bemühungen um eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Es ist das erste multilaterale Gipfeltreffen mit afrikanischen Ländern in Südkorea.Alle 48 Länder, die zu den Vereinten Nationen und gleichzeitig zur Afrikanischen Union gehören, nahmen an dem Gipfel teil. Das Präsidialamt wertet es als Erfolg, den Dialog mit diesen Ländern auf die höchste Ebene gehoben zu haben.