Korea-Afrika-Gipfel: Spitzenpolitiker und Unternehmer kommen zu Business-Summit zusammen

Photo : KBS News

Am zweiten Tag des Korea-Afrika-Gipfels in Seoul kommen Staats- und Regierungschefs sowie Unternehmer der Teilnehmerstaaten zu einem Business-Summit zusammen.Etwa 400 Spitzenpolitiker, Unternehmer sowie Experten beider Seiten werden über die Förderung von Investitionen und Handel, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln sowie Mineralien sprechen.Präsident Yoon Seok Yeol wird am Rande der Konferenz mit den Staats- und Regierungschefs Äquatorialguineas, der Komoren, Botswanas, Eswatinis, der Zentralafrikanischen Republik sowie der Seychellen bilaterale Gespräche führen. Auch ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union ist geplant.