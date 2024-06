Südkorea, USA und Japan verurteilen bei IAEA-Treffen Nordkoreas Provokationen und Militärkooperation mit Russland

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben bei einem Treffen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Nordkoreas Atomprogramm, dessen Raketenprovokationen und die militärische Zusammenarbeit mit Russland scharf verurteilt.Die drei Länder äußerten in ihrer gemeinsamen Stellungnahme bei einem Treffen des Gouverneursrats am Dienstag (Ortszeit) in Wien ernste Bedenken über die fortgesetzten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea, einschließlich des Starts eines militärischen Aufklärungssatelliten.Sie würden die Möglichkeit weiterer Provokationen, einschließlich eines siebten Atomtests, genau beobachten, hieß es.Es ist das zweite Mal, dass die drei Länder Nordkoreas Provokationen in einer gemeinsamen Stellungnahme vor der IAEA kritisierten. Erstmals war dies bei der IAEA-Generalversammlung im vergangenen September der Fall.Getrennt davon gab eine Gruppe bestehend aus acht Ländern, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, eine gemeinsame Stellungnahme ab. Die Gruppe, zu der auch Großbritannien, Kanada, Australien, Deutschland und Frankreich gehören, spielt bei Diskussionen über Nordkorea auf der Generalversammlung der IAEA oder im Gouverneursrat die führende Rolle.Die Länder äußerten ihre Besorgnis über den Ernst der Bedrohung durch das nordkoreanische Atomprogramm zum jetzigen Zeitpunkt, 30 Jahre nach dem Austritt Nordkoreas aus der IAEA. Sie betonten, dass die IAEA-Mitglieder bei der Generalversammlung im September eine Resolution zur nordkoreanischen Nuklearfrage wie in den letzten Jahren im Konsens annehmen und eine einheitliche Botschaft aussenden müssten.