Seoul: Zeitpunkt für Wiederaufnahme der Beschallung an Grenze hängt von Nordkorea ab

Photo : YONHAP News

Wie und wann Südkorea wieder die Propagandabeschallung gen Nordkorea an der Grenze aufnehmen wird, hängt laut Seoul zu einem beträchtlichen Teil von Nordkorea ab.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Chang Ho-jin am Dienstag in einer Nachrichtensendung von KBS. Auf die Frage, ob es Voraussetzungen für die Wiederaufnahme von Sendungen mittels Lautsprecheranlagen gebe, sagte er, dass man Richtlinien habe und die Beschallung durchführen werde.Die jüngste Provokation mit Müll-Ballons habe südkoreanischen Bürgern Schäden bereitet und gefährde auch die Sicherheit. Daher müsse Südkorea selbstverständlich darauf reagieren, um die Sicherheit der Bevölkerung zu wahren. Zu den möglichen Arten der Reaktion zähle auch die Beschallung mit Lautsprechern.Wann und wie man dies tun werde, werde man abhängig vom beobachteten Verhalten Nordkoreas entscheiden, fügte er hinzu.Die südkoreanische Regierung hatte am Dienstag die Aussetzung des innerkoreanischen Militärabkommens vom 19. September gebilligt.Das Abkommen ist eine Zusatzvereinbarung zur Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, die beim Treffen zwischen dem damaligen Präsidenten Moon Jae-in und Machthaber Kim Jong-un am 19. September 2018 angenommen wurde.