NIS: Nordkorea reißt Gleise auf innerkoreanischer Bahnstrecke an der Ostküste ab

Photo : KBS News

Nordkorea ist anscheinend dabei, Gleise der innerkoreanischen Eisenbahnstrecke an der Ostküste abzureißen.Der südkoreanische Geheimdienst NIS teilte mit, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen.Die grenzüberschreitende Donghae-Strecke verläuft zwischen dem Bahnhof Jejin in Südkorea und dem Bahnhof Kumkangsan in Nordkorea. Die Bahnverbindung geht auf eine Einigung anlässlich der Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni 2000 zurück. Die Gleise wurden 2006 verlegt.Die Strecke ist 25,5 Kilometer lang. Der nordkoreanische Abschnitt misst eine Länge von 18,5 Kilometern, der südkoreanische von sieben Kilometern. Für den Bau des Abschnitts in Nordkorea hatte Südkorea Ausrüstung und Material zur Verfügung gestellt.Nordkorea sei laut Informationen zurzeit dabei, Bahnschwellen zu entfernen.Auch das südkoreanische Militär beobachtet die Entwicklungen genau und will bald Schießübungen auf See in der Umgebung der nordwestlichen Inseln wieder aufnehmen. Solche Übungen waren seit der Unterzeichnung des innerkoreanischen Militärabkommens im September 2018 ausgesetzt. Südkorea beschloss am Dienstag als Reaktion auf Nordkoreas Provokationen die Aussetzung des Abkommens.