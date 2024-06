CEO von Nvidia dementiert Berichte über gescheiterten Test von Samsungs HBM-Chips

Photo : YONHAP News

Der Chiphersteller Nvidia hat Berichte dementiert, wonach ein Test von Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) von Samsung Electronics gescheitert ist.Nvidia Corp. arbeite immer noch am Verifizierungsprozess für HBM-Chips von Samsung Electronics, sagte Jensen Huang, CEO von Nvidia, bei einem Treffen mit Reportern am Dienstag in Taipeh.Man teste zurzeit die von Samsung Electronics und Micron bereitgestellten HBM-Chips. Samsung Electronics sei bislang bei keinem Verifizierungstest durchgefallen. Man müsse nur noch das Engineering abschließen, sagte er wörtlich.Reuters hatte am 24. Mai berichtet, dass Samsungs HBM3- und HBM3E-Chips Tests für die Lieferung an Nvidia noch nicht bestanden hätten, weil sie zu heiß laufen und zu viel Strom verbrauchen würden.