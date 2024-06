Korea-Amerikaner Andy Kim wird Kandidat der Demokraten für Senatswahlen in New Jersey

Photo : YONHAP News

Andy Kim, koreanischstämmiges Mitglied des US-Repräsentantenhauses, ist zum Kandidaten der Demokraten für die Wahlen zum Senat 2024 in New Jersey gewählt worden.Kim hat sich als erster Korea-Amerikaner um die Kandidatur bei den Senatswahlen beworben.Kim habe sich in der Vorwahl in New Jersey am Dienstag (Ortszeit) gegen seine Mitbewerber Lawrence Hamm, Bürgerrechtsaktivist, und Patricia Campos-Medina, Arbeitsrechtsaktivistin, durchgesetzt, berichtete die Nachrichtenagentur AP.Sollte Kim bei den Senatswahlen am 5. November siegen, wird er als erster Korea-Amerikaner in den US-Senat einziehen.