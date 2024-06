Son Heung-min auf ESPN-Liste der zehn besten Stürmer der Welt

Photo : KBS News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur ist von ESPN zu den zehn besten Stürmern der Welt gekürt worden.Das auf Sport spezialisierte US-Medienunternehmen veröffentlichte am Mittwoch koreanischer Zeit die Liste der 100 besten Fußballspieler der Welt 2024. Auf der „FC 100“-Liste stehen zehn Torhüter und jeweils 30 Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer.Unter den 30 besten Stürmern landete Son auf Platz zehn. Zu dem südkoreanischen Fußballer schrieb ESPN, dass er einer der stetig erfolgreichen Spieler und der besten Vollstrecker der Premier League sei. Er habe auch im Alter von 31 Jahren in dieser Saison nahtlos an seine Leistungen angeknüpft.In den vergangenen fünf Spielzeiten habe Son in der Premier League im Schnitt 15,6 Tore erzielt und 8,4 Torvorlagen gegeben, hieß es.