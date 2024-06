Bürgergruppe in Südkorea verschickt 200.000 Propaganda-Flugblätter über die Grenze

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Bürgergruppe hat am Donnerstag Propaganda-Flugblätter über die Grenze in Richtung Nordkorea geschickt.Der Leiter der Organisation „Kämpfer für ein freies Nordkorea“ (FFNK), Park Sang-hak, sagte telefonisch KBS gegenüber, dass sie etwa zwischen 0 und 1 Uhr in der Grenzstadt Pocheon zehn große Ballons mit 200.000 Flugblättern habe fliegen lassen.Park stellte ein Video von der Aktion zur Verfügung. Darin ist zu sehen, wie ein Ballon mit einem großen Plakat mit Porträts von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und seiner Schwester Kim Yo-jong in die Luft steigt.FFNK, eine Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge, hatte zuvor angekündigt, 5.000 USB-Sticks mit südkoreanischen Fernsehserien und Liedern sowie 200.000 Propaganda-Flugblätter über die Grenze nach Nordkorea schicken zu wollen.