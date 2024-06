Präsident Yoon verurteilt Nordkoreas Provokationen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die jüngsten Provokationen durch Nordkorea scharf verurteilt.Nordkorea hatte in der vergangenen Woche etwa 1.000 Ballons mit Müll nach Südkorea verschickt und versucht, GPS-Signale zu stören.Yoon warnte am Donnerstag bei einer Zeremonie zum 69. Gefallenengedenktag, er werde den Provokationen keinesfalls tatenlos zusehen. Er versprach, die Freiheit und Sicherheit der Bürger resolut zu verteidigen.Er bezeichnete zudem die 70-jährige Geschichte der Republik Korea als eine Geschichte des Wunders. Diese basiere auf dem Engagement der „großen Helden“.Yoon versprach, die Helden mit den höchsten Ehren auszuzeichnen. Durch eine Ausweitung der Unterstützung der Rehabilitation werde die Regierung ihnen bei der Rückkehr ins Alltagsleben sorgfältig helfen. Die Verantwortung für ihre Hinterbliebenen werde der Staat bis zum Ende tragen.Er schwor außerdem, zur Belohnung der Opfer und des Einsatzes der Helden eine Republik Korea zu schaffen, in der die Bürger in Wohlstand leben und glücklich sind und alle Menschen vereint in die Zukunft gehen würden.