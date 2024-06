Immer mehr Kinder in Korea leiden an Adipositas und psychischen Problemen

Photo : YONHAP News

Immer mehr Kinder in Südkorea leiden laut einer Erhebung an Fettleibigkeit und haben mit ernsten psychischen Gesundheitsproblemen zu kämpfen.Entsprechende Ergebnisse einer umfassenden Umfrage über Kinder 2023 veröffentlichte das Gesundheitsministerium am Donnerstag.Demnach überschritt der Anteil der Kinder, die übergewichtig oder fettleibig sind, die 20-Prozent-Marke. Der Anteil der Fettleibigen bei 9- bis 17-Jährigen beträgt 14,3 Prozent, was etwa 3,5-mal höher als im Jahr 2018 ist.Die Zahl der Kinder mit schweren psychischen Gesundheitsproblemen ist gestiegen. Der Anteil der Kinder, die sehr gestresst sind, stieg auf 1,2 Prozent, von 0,9 Prozent im Jahr 2018.4,9 Prozent der Kinder litten unter schweren Depressionen. 2,0 Prozent dachten bereits an Selbstmord.Ein für Bevölkerungs- und Kinderpolitik zuständiger Beamter des Gesundheitsministeriums sagte, einige verschlechterte Indikatoren, darunter solche über Fettleibigkeit und psychische Gesundheit, deuteten auf die Notwendigkeit hin, die körperliche Aktivität von Kindern zu steigern und ihr Recht auf Spiel zu verstärken.