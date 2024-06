Südkorea trifft bei U-20-Fußball-WM der Frauen auf Deutschland, Venezuela und Nigeria

Photo : YONHAP News

Bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2024 wird Südkorea auf Deutschland, Venezuela und Nigeria treffen.Bei der Gruppenauslosung am Mittwoch (Ortszeit) im kolumbianischen Bogotá wurde Südkorea zusammen mit Deutschland, Venezuela und Nigeria in die Gruppe D gelost.Die südkoreanische U-20-Nationalmannschaft der Frauen unter Trainerin Park Yun-jung qualifizierte sich als Vierter bei der U-20-Asienmeisterschaft 2024 für die WM.Deutschland zog als Zweiter bei der UEFA-U-19-Europameisterschaft der Frauen 2023 in die WM ein, Venezuela als Fünfter bei der U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen 2024.Die FIFA-U-20-Frauen-Weltmeisterschaft findet vom 31. August bis 22. September in Kolumbien statt.