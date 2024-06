Präsidialamt arbeitet an Ministerwechsel

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt arbeitet nun daran, einige Minister auszuwechseln.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte am Mittwoch telefonisch KBS gegenüber, dass man mit der Überprüfung begonnen habe.Zu den Ministern, die gehen müssen, zählen laut Informationen Innenminister Lee Sang-min, Wissenschaftsminister Lee Jong-ho, Arbeitsminister Lee Jung-sik sowie Umweltministerin Han Hwa-jin. Sie alle wurden gleich nach dem Amtsantritt von Präsident Yoon Suk Yeol ernannt.Ministerpräsident Han Duck-soo wird dagegen voraussichtlich zunächst im Amt bleiben. Unmittelbar nach den Parlamentswahlen war mit seiner Ablösung gerechnet worden.Yoon hatte am 9. Mai auf einer Pressekonferenz anlässlich des zweiten Jahrestags seiner Amtseinführung gesagt, dass er eine Kabinettsumbildung in Erwägung ziehe. Infrage kämen die Personen, die seit dem Amtsantritt der Regierung zwei Jahre lang ein Ministeramt innehaben. Man wolle aber nicht in Eile handeln.